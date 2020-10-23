Выставку рисунков врача ковид-центра отменили из-за коронавируса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кемерове Кузбасский центр искусств сообщил, что отложил проведение выставки рисунков врача "красной зоны" кемеровского ковид-центра Руслана Меллина из-за роста заболеваемости COVID-19.

Открытие экспозиции "Моя "больная" реальность" намечалось на 27 октября, выставка должна была работать месяц бесплатно. Теперь решено ее перенести на более благоприятное время.

"Бесплатное мероприятие сложно контролировать в плане посещаемости", - объяснил представитель центра.

Меллин работает в Кузбасской клинической больнице им.С.Беляева, но из-за пандемии перешел в ковидный госпиталь, развернутый в перинатальной клинике Кемерово. Там он во время перерывов делал зарисовки пациентов и своих коллег за работой.

С начала пандемии в Кемеровской области выявили 14 004 случая заражения коронавирусом, прирост за последние сутки составил 177 новых заразившихся. В больницах региона лечатся почти 4300 человек.