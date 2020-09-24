В Кузбассе не исключили ограничения плановой медпомощи из-за COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса не исключают сокращения плановой медицинской помощи на фоне роста числа зараженных коронавирусом в регионе, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина на брифинге в четверг.

"Мы видим обращения от жителей, в том числе и в СМИ об эпизодических длительных сроках ожидания в приемных отделениях. Мы с этой ситуацией разбираемся. (...). Что касается плановой помощи, да, по всей видимости, мы придем к ограничению в отдельно взятых городах и больницах", - сказала Зеленина.

Она уточнила, что ограничения по приему не будут касаться онкобольных, пациентов с заболеваниями кровеносной системы и тех, для кого отсрочка по оказанию плановой помощи может привести к ухудшению здоровья.

Также она добавила, что на сегодня пациенты со среднетяжелыми респираторными заболеваниями и пневмониями госпитализируются, а те, у кого заражение коронавирусом проходит в бессимптомной и легкой форме, получают лечение на дому. Ранее она сообщала, что в регионе для зараженных коронавирусом было подготовлено более 2 300 коек.

"Сейчас развернуты все койки, еще больше 200 разворачиваются. Ситуация сложная, но управляемая", - подчеркнула Зеленина, отметив, что проблема не в количестве коек для больных, а в нехватке медперсонала.

Вместе с тем она добавила, что в течение последних двух недель на аппаратах ИВЛ находится от 40 до 50 пациентов, на кислородной поддержке - 527 человек.

По данным оперштаба Кузбасса, на утро четверга в регионе выявлено 9 103 случая заражения коронавирусом, из них 136 - за последние сутки, медицинскую помощь получают 2 275 пациентов. Начиная с мая скончались 96 человек, из них двое - за минувшие сутки, смертельные случаи от заражения коронавирусом в регионе ежедневно фиксируются в течение более двух недель.

В то же время, по данным Росстата, с апреля по июль от COVID-19 и вызванных им осложнений в регионе умерли 99 пациентов (оперштаб сообщал о 22 умерших в тот же период).