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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
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Гендиректор кузбасского филиала СГК умер от COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора - директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак умер от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба компании.

Пандемия коронавируса

Он умер 21 октября, ему было 67 лет.

"(Он) был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Врачи делали все возможное. Но организм не справился с осложнениями", - сообщила пресс-служба СГК.

Шейбак руководил кузбасским филиалом компании с марта 2014 года.

По последним данным регионального оперштаба, в Кемеровской области с начала пандемии выявили 13 652 случая заражения коронавирусом, умерли 184 заболевших.

По данным Росстата, который в отличие от оперштаба учитывает данные посмертных исследований, с апреля по август от COVID-19 и вызванных им осложнений в Кузбассе умерли 158 пациентов, в то время как региональные власти сообщали о 48 умерших в тот же период.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
СГК Кемеровская область Юрий Шейбак коронавирус Росстат

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