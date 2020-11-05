В Таштаголе из-за коронавируса отменили два автобусных рейса

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Таштаголе из-за коронавируса отменят автобусные рейсы "Поспелова-Кочура" и утренний "Спасск-Таштагол", сообщила администрация Таштагольского района Кузбасса. Их пообещали восстановить после отмены ковидных ограничений.

Причинами названа нехватка водителей, многие из которых болеют, а также снижение пассажирапотока после перевода школьников на удаленку.

По данным областного оперштаба, в Кузбассе за минувшие сутки выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекцией, пять заболевших умерли. Всего с начала пандемии в области зафиксировано 16 412 случаев заражения коронавирусом и 257 летальных исходов.