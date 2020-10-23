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Фактор, с которым связали ЧП на Камчатке, нарекли "медвежьим приливом"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ученое сообщество определилось с термином для так называемого красного прилива, который, как предполагается, привел к гибели морских обитателей на Камчатке, в научной литературе его будут называть "медвежьим", сообщила в пятницу замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

"Мы сейчас с коллегами в международном пространстве по аналогии с Beer red tide, "Пивным приливом" (...) , который накрывал с 2013 по 2015 годы побережье Аляски, дали имя этому явлению (инциденту на Камчатке - ИФ) Bear red tide - "Медвежий" прилив", - сказала Орлова на "круглом столе", посвященном итогам расследования ситуации на Камчатке.

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Орлова добавила, что такое название было дано учеными явлению в связи с тем, что медведь является символом Камчатки и Россия в мире также ассоциируется с этим животным.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив - опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

В пятницу вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.

Хроника 03 – 23 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Татьяна Орлова РАН Камчатский край

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