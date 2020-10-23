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Министр заявил о начале восстановления подводного мира у берегов Камчатки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Исследователи наблюдают восстановление подводного мира в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке, где ранее фиксировались случаи массовой гибели морских животных, заявил в пятницу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"В настоящий момент подводный мир начал восстанавливаться, что для нас очень важно и мы это наблюдаем", - сказал Кобылкин на "круглом столе", посвященном итогам расследования ситуации на Камчатке.

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Министр добавил, что при расследовании инцидента на Камчатке были рассмотрены "все возможные версии и причины произошедшего, как техногенного, так и природного характера" и исключены все из них, кроме единственной - версии гибели морских обитателей вследствие природных причин.

Ранее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

Хроника 03 – 23 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Дмитрий Кобылкин Минприроды Камчатский край

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