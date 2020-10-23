Минприроды привлечет бизнес к мониторингу окружающей среды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минприроды вместе с Росгидрометом и "Роскосмосом" планирует организовать мониторинг окружающей среды после гибели морских животных на Камчатке в том числе за счет средств от бизнеса, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Просто денег самому государству не хватит, это очень сложная, финансово емкая работа. Поэтому мы с "Роскосмосом", Росгидрометом и с финансовыми партнерами, с бизнесом, прорабатываем вариант концессии в этом направлении. В ближайшее время мы в "Роскосмосе" проведем встречу", - сказал он.

По его словам, по итогам заседания РАН 23 октября была поставлена точка: причиной экологической катастрофы был признан природный фактор.

Министр связал увеличение количества природных катаклизмов с изменением климата.

"Меняется климат, это не потому что у каждого появился гаджет и каждый может с той или иной точки РФ сообщить о тех или иных проявлениях, которые мы наблюдаем. Меняется климат, мы это видим в последние годы на пожарах в западной Сибири. Мы видим, как горят наши леса, несмотря на то, что группировка противодействия пожарам увеличивается, мы видим, как происходит цветение водорослей (...) Мы видим, как меняется вечная мерзлота", - добавил он.

При этом, он подчеркнул, что "не надо из этого делать трагедию. Есть факторы, на которые мы физически не можем как люди, как жители страны повлиять".