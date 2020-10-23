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Минприроды привлечет бизнес к мониторингу окружающей среды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минприроды вместе с Росгидрометом и "Роскосмосом" планирует организовать мониторинг окружающей среды после гибели морских животных на Камчатке в том числе за счет средств от бизнеса, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Экологическая катастрофа на Камчатке

"Просто денег самому государству не хватит, это очень сложная, финансово емкая работа. Поэтому мы с "Роскосмосом", Росгидрометом и с финансовыми партнерами, с бизнесом, прорабатываем вариант концессии в этом направлении. В ближайшее время мы в "Роскосмосе" проведем встречу", - сказал он.

По его словам, по итогам заседания РАН 23 октября была поставлена точка: причиной экологической катастрофы был признан природный фактор.

Министр связал увеличение количества природных катаклизмов с изменением климата.

"Меняется климат, это не потому что у каждого появился гаджет и каждый может с той или иной точки РФ сообщить о тех или иных проявлениях, которые мы наблюдаем. Меняется климат, мы это видим в последние годы на пожарах в западной Сибири. Мы видим, как горят наши леса, несмотря на то, что группировка противодействия пожарам увеличивается, мы видим, как происходит цветение водорослей (...) Мы видим, как меняется вечная мерзлота", - добавил он.

При этом, он подчеркнул, что "не надо из этого делать трагедию. Есть факторы, на которые мы физически не можем как люди, как жители страны повлиять".

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Минприроды Дмитрий Кобылкин Камчатка

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