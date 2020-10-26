Главврач Елизаветинской больницы отрицает хищение при закупке qMS

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге главврач Елизаветинской больницы Сергей Петров отрицает растрату при закупке информационной системы qMS. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело о хищении более 18 млн рублей при ее закупке.

По его словам, система была куплена по цене ниже рыночной, она установлена и эффективно работает, а с чем связаны подозрения в адрес сотрудников больниц, он не знает, а "только догадывается".

Особо он отметил скорость, с которой больница-"тысячник", которая ежедневно принимает по 400 пациентов, перешла на новую систему: "Обычно на это уходит два-три года. Мы сделали это месяцев за пять. Считаю, что это героизм и подвиг".

"18 млн - это стоимость контракта, который был заключен примерно год назад, для приобретения медицинской информационной системы, которую мы установили в больнице. Все эти деньги потрачены с толком, потому что медицинская информационная система установлена, получены все лицензии на ее работу. Все медицинские работники работают исключительно в этой системе, все данные пациентов находятся в ней", - сказал главврач журналистам.

До этого администрация больницы несколько лет пыталась усовершенствовать старую статистическую систему, от ГК "Брэйн системс", но у нее был ограниченный функционал и с ее поставщиком контракт был расторгнут.

"Мы официально расторгли этот контракт и объявили конкурс на новую систему. Купили, как мы считаем, самую лучшую медицинскую информационную систему по цене меньше, чем все ее покупают. Она стоит на 20-30% меньше, чем в других учреждениях. Мы поступили абсолютно правильно. Та компания, что была у нас раньше, недовольна тем, что она теперь не получает деньги от Елизаветинской больницы, но это, скорее, их проблемы, потому что они не смогли создать необходимую для нас медицинскую информационную систему", - объяснил Петров.

Он добавил, в "Брэйн системс" не смогли зарегистрировать свой софт как отечественный, а осенью 2019 года компния попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное по факту хищения при закупке этой системы, расследуется в отношении неустановленных лиц.

На прошлой неделе Петров говорил, что правоохранительные органы "по непонятной причине стали на сторону недобросовестной частной компании" и "оказывают давление" на больницу, которая и так работает "в режиме чрезвычайной нагрузки".

Гендиректор ГК "Брэйн системс" Андрей Яковлев обвинил руководство больницы в попытке манипулировать общественным мнением. Он заявил, что сведения об их продукте в СМИ "не соответствуют фактическим обстоятельствам дела" и "являются попыткой опорочить честное имя".

Елизаветинская больница - крупнейший городской стационар, оказывающий преимущественно экстренную специализированную помощь ежедневно и круглосуточно.