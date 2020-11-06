Чиновники отрицают указание "ставить ОРВИ" пациентам больницы в Екатеринбурге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центральной городской больнице №7 Екатеринбурга не было внутренних распоряжений ставить всем пациентам диагноз "ОРВИ" вместо "коронавирусной инфекции", заявили "Интерфаксу" в оперативном штабе Свердловской области.

Там заверили, что врачи этой больницы действуют по федеральным алгоритмам, которые не имеют права нарушать.

Ранее переболевшая COVID-19 екатеринбурженка рассказала "URA.RU", что не смогла получить результат теста, чтобы выписаться с больничного и вернуться на работу. По ее словам, в поликлинике при больнице №7 ей сказали, что результата она не дождется, так как лаборатория выдает только положительные результаты, и добавили: "Мы сейчас вообще никому не ставим "коронавирус". Всем ставим ОРВИ".

"Никаких внутренних регламентирующих документов в ЦГБ №7 о том, чтобы ставить всем пациентам только диагноз ОРВИ, естественно, нет", - сказал представитель штаба.

По его словам, до получения результата теста больным с респираторными симптомами нельзя достоверно диагностировать наличие новой коронавирусной инфекции.

"В описанной ситуации, скорее всего, возникло недопонимание и неверное истолкования диалога. (...) Исследования мазков проводятся непосредственно самим медицинским учреждением в своей лаборатории", - сказал собеседник агентства.