Замглавврача петербургской больницы угрожал пистолетом в супермаркете

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Зеленогорске после конфликта в супермаркете: заместитель главврача петербургской больницы ударил женщину и угрожал ей пистолетом.

Как сообщил в воскресенье региональный главк МВД, дело заведено по статье "хулиганство".

Согласно заявлению потерпевшей, накануне у супермаркета в Курортном районе Петербурга у нее произошел конфликт с мужчиной. Со слов женщины, он нанес ей телесные повреждения и достал предмет, похожий на пистолет, размахивал им, а после скрылся с места происшествия на автомобиле Range Rover. Свидетель конфликта подтвердил эту информацию.

Как установили полицейские, владельцем автомобиля оказался 51-летний сотрудник медучреждения. По данным источника "Интерфакса", он занимает должность заместителя главного врача по анестезиологии одной из городских больниц Петербурга.

В МВД сообщили, что мужчина задержан, при нем обнаружен травматический пистолет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее в соцсетях появились видео конфликта между мужчиной и женщиной в магазине Зеленогорска: мужчина громко разговаривал по телефону, размахивал руками, а женщина сделала ему замечание. После этого мужчина ударил женщину по лицу, нецензурно выругался, а затем угрожал пистолетом ей и находившемуся рядом с ней ребёнку.