В Курганскую область отправили дополнительных врачей и средства для борьбы с COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Федеральный Минздрав сообщил, что направил в Курганскую область группу специалистов для поддержки местных врачей в борьбе с COVID-19. Также в регион направят дополнительные деньги из федерального бюджета на переоборудование мощностей под прием коронавирусных больных.

Предполагается, что приезжие специалисты окажут организационно-методическую поддержку в настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19, а также практическую помощь больным.

"Под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова", - говорится в сообщении.

Ранее курганские медики попросили президента Владимира Путина направить в регион военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.