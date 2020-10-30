Власти Златоуста запретили митинг против передачи роддома под ковид-больницу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Златоуста не согласовала проведение митинга против передачи городского роддома под лечение коронавирусных больных, поскольку организаторы нарушили сроки подачи уведомления, сообщил советник главы города Алексей Коновалов.

"Кроме того, мы не рекомендуем населению собираться большими группами в условиях сложной эпидемической ситуации", - добавил он.

Организаторы планировали провести митинг численностью до 200 человек.

Днем ранее Коновалов говорил, что заявка рассматривается, но чиновников обескуражило желание людей устроить акцию в условиях эпидемии и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Он объяснял, что в городской больнице не хватало мест для инфекционных больных, а роддом из всех прочих стационаров был лучше всего оборудован для лечения COVID-19. Он также предложил жительницам Златоуста рожать в Миассе или в перинатальном центре в Челябинске.

Противники переоборудования роддома считают, что роженицы рискуют застрять в пробке по пути в Миасс. Они запустили сбор подписей под петицией против закрытия роддома в Златоусте. На момент публикации новости петицию подписали 51 718 человек.

В Челябинской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора власти рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий.