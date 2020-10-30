Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:42Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Власти Златоуста запретили митинг против передачи роддома под ковид-больницу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Златоуста не согласовала проведение митинга против передачи городского роддома под лечение коронавирусных больных, поскольку организаторы нарушили сроки подачи уведомления, сообщил советник главы города Алексей Коновалов.

Пандемия коронавируса

"Кроме того, мы не рекомендуем населению собираться большими группами в условиях сложной эпидемической ситуации", - добавил он.

Организаторы планировали провести митинг численностью до 200 человек.

Днем ранее Коновалов говорил, что заявка рассматривается, но чиновников обескуражило желание людей устроить акцию в условиях эпидемии и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Он объяснял, что в городской больнице не хватало мест для инфекционных больных, а роддом из всех прочих стационаров был лучше всего оборудован для лечения COVID-19. Он также предложил жительницам Златоуста рожать в Миассе или в перинатальном центре в Челябинске.

Противники переоборудования роддома считают, что роженицы рискуют застрять в пробке по пути в Миасс. Они запустили сбор подписей под петицией против закрытия роддома в Златоусте. На момент публикации новости петицию подписали 51 718 человек.

В Челябинской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора власти рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий.

Хроника коронавируса. Октябрь.

27
Акция против мер чешских властей в связи с пандемией COVID-19 прошла в Праге. В стране зарегистрирован рост заболеваемости, что побудило правительство ввести ряд новых ограничительных мер, включая ночной комендантский час с 28 октября с 21:00.Зрители сохраняют социальную дистанцию &#8203;&#8203;в отдельных пластиковых кабинах, во время просмотра театральной постановки в Сан-Паулу, Бразилия28 октября. В австралийском Мельбурне отменили ограничения, введенные в начале июля из-за пандемии коронавируса COVID-19. 27 октября. Малайзия намерена ввести ограничения на передвижение в своей столице Куала-Лумпуре, административном центре Путраджая и в штатах Селангор и Сабах в рамках борьбы со второй волны короновируса.26 октября. Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни.24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге военнослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Акция против мер чешских властей в связи с пандемией COVID-19 прошла в Праге. В стране зарегистрирован рост заболеваемости, что побудило правительство ввести ряд новых ограничительных мер, включая ночной комендантский час с 28 октября с 21:00.
Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Златоуст Челяббинская область коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

СК подтвердил возбуждение дела о гибели пациентов ростовской больницы

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Навальный попал в больницу

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии
Навальный попал в больницу

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что контроль над COVID может установить только вакцина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');