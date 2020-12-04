Минюст пообещал продолжить судебный спор с экс-акционерами ЮКОСа

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минюст назвал необоснованным решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство России о приостановке исполнения решений арбитража по выплатам $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Ведомство пообещало продолжить отстаивать интересы государства "в Нидерландах и других юрисдикциях".

"По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы РФ", - заявили в министерстве.

Там отметили, что суд отказался принять во внимание многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ЮКОСа, предпринятых ими в рамках попыток обращения взыскания на имущество, не принадлежащее России или защищенное дипломатическим иммунитетом, "в том числе - неправомерную попытку обращения взыскания на товарные знаки ФКП "Союзплодоимпорт", а также многочисленные иные попытки ареста имущества, отмененные судами различных государств".

По мнению Минюста, Верховный суд Нидерландов "проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства". "Также отмечаем, что ранее в практике Верховного суда Нидерландов никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам", - добавили в ведомстве.

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (остров Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. С учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. общая сумма иска составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма росла.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил требования истцов и обязал Россию выплатить $50 млрд. К февралю 2002 года, когда это решение подтвердил Апелляционный суд Гааги, сумма достигла $57 млрд. На последнее решение Россия подала кассацию в мае, а в октябре Россия также обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решения апелляционного суда.

4 декабря Верховный суд Нидерландов отказал Москве в приостановке исполнения решения.