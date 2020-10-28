Первый макропрогноз Счетной палаты оказался пессимистичней официального

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата в среду представила свой первый макропрогноз на 2020-2023 годы. Ведомство будет обновлять его один-два раза в год. О его подготовке глава Счетной палаты Алексей Кудрин впервые объявил в середине октября в Госдуме.

В отличие от правительственного макропрогноза Счетная палата открыто пишет о своих ожиданиях по ключевой ставке Банка России, которая сейчас равняется 4,25%. Базовый сценарий прогноза предусматривает сохранение ключевой ставки ЦБ на конец 2020 года на уровне 4,25%. На конец 2021 года в базовый сценарий заложена ключевая ставка в размере 4%, на конец 2022 года - также 4%, на конец 2023 года - тоже 4%.

"В отношении политики Центрального банка РФ мы предполагаем сохранение режима инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса рубля, а также действие бюджетного правила в части, определяющей операции на валютном рынке в интересах Минфина России по покупке валюты для пополнения Фонда национального благосостояния, поскольку цены на нефть на всем рассматриваемом периоде остаются выше базовой цены", - говорится в прогнозе.

"Таким образом, в базовом сценарии уровень обменного курса рубля к доллару США и другим валютам будет стремиться к фундаментально обоснованному равновесному уровню при прогнозном сальдо счета текущих операций с учетом влияния операций Центрального банка РФ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Ключевая процентная ставка Банка России, мы предполагаем, останется на протяжении всего периода на уровне 4-4,25%, денежно-кредитная политика останется мягкой, поскольку баланс определяющих инфляцию факторов оказывает более сильное влияние в сторону нахождения инфляции ниже таргета, а темпы экономического роста, как будет показано далее, остаются умеренными", - отмечают в ведомстве Кудрина.

В консервативном сценарии Счетная палата предполагает, "что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России".

"Поэтому в консервативном сценарии обменный курс рубля предполагается на 5-6% ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения, обусловленного сальдо счета текущих операций и операций Центрального банка РФ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. В этой ситуации в 2021 году вероятно краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета за счет эффекта переноса курса рубля в цены и повышения инфляционных ожиданий, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%. В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранения медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится, и ключевая ставка опустится до 4-4,25%", - описывают в Счетной палате свой консервативный сценарий развития ситуации.

В базовом варианте прогноза Счетная палата ожидает укрепление среднегодового курса рубля до 68,7 руб./$ в 2021 году, 68,4 руб./$ в 2022-2023 годах.

Инфляция в базовом сценарии Счетной палаты закладывается в 2021 году на уровне 3,5% и 3,0% в 2022-2023 годах.

Среднегодовой курс доллара в консервативном сценарии Счетной палаты закладывается на уровне в районе 72 руб. в 2021-2023 годах, инфляция в этом варианте прогнозируется 4,3% в 2021 году и 4,0% в 2022-2023 годах.

В отзыве на трехлетний проект бюджета, к которому прилагался макропрогноз Минэкономразвития, Счетная палата отметила, что этот макропрогноз не учитывал вторую волну паднемии. В Минэкономразвития не увидели необходимости корректировать макропрогноз.