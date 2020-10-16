Комитет Госдумы по экономике не поддержал прогноз Минэкономразвития на 2021-2023 годы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике выдал отрицательное заключение на разработанный и представленный в парламент Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг. В комитете считают, что документ не может служить базой для формирования бюджета на будущий год, так как он не учитывает уже наступившую "вторую волну" коронавируса.

Отрицательное заключение комитета опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, представленный правительством РФ, не может рассматриваться в качестве основы для формирования федерального бюджета на 2021 год до тех пор, пока в обоих вариантах прогноза (и в базовом, и в консервативном) не будет в полной мере учтено наступление "второй волны" пандемии коронавируса, и как следствие, введение связанных с ней неизбежных масштабных ограничительных мер", - говорится в документе.

Представление в парламент прогноза, в котором не учитывается "вторая волна" пандемии, комитет называет абсолютно недопустимым, так как оперативная статистика по численности новых заражений весьма красноречиво указывает на то, что она уже началась.

Депутаты отмечают, что если первичное распространение коронавируса пришлось на весенний период, то "вторая волна" начинается с зимнего периода, что в условиях отсутствия масштабной вакцинации и карантина, а также при низкой дисциплине граждан может означать гораздо более длительный ее период, при более высоких уровнях ежедневных заражений.

"В этом случае становится неизбежным усиление социального дистанцирования (в силу карантина или роста опасений граждан), что будет оказывать заметное негативное влияние на экономику. Учитывая изложенное, представленная в базовом варианте прогноза оценка динамики роста мировой и российской экономик может оказаться нереалистичной, что, в свою очередь, может привести к многочисленным корректировкам федерального бюджета в сторону ухудшения параметров финансирования национальных проектов, охватывающих важнейшие сферы социально-экономического развития страны", - говорится в заключении.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг. был опубликован Минэкономразвития 26 сентября. Министерство не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза "вторую волну" коронавируса, но подчеркивало, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза. Кроме того, в министерстве указывали на высокую неопределенность развития мировой экономики и широкий диапазон прогнозов аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий год: от -3% до -5% на 2020 г. и от 3,5% до 6,5% на 2021 год. "Восстановление мировой экономики существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости", - предупреждали в Минэкономразвития. При этом в министерстве отмечали, что в III квартале 2020 года ограничительные меры приобрели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции, и что такой подход позволяет ожидать дальнейшего постепенного восстановления глобальной экономической активности во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Отрицательное заключение комитета на параметры прогноза, на котором базируется бюджет, носит ознакомительный характер для депутатов. До 27 октября комитет, который является профильным по всему бюджетному пакету - комитет по бюджету и налогам - должен будет представить сводное заключение. Решение же по бюджету принимается на основе голосования на пленарном заседании Госдумы.