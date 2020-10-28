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Песков предложил следить во внешней политике за словами Путина, а не Кадырова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин.

"Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - сказал Песков.

Днем ранее Кадыров заявил, что, поддерживая право публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон "раздувает огонь" в обществе, провоцирует верующих и вынуждает их совершать преступления, и призвал французского лидера это прекратить. Он назвал фальшивыми слова Макрона о высших человеческих ценностях и пообещал, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять пророка.

Так глава Чечни отреагировал на заявления, которые Макрон сделал после убийства учителя колледжа Самюэла Пати. На занятиях учитель рассказывал подросткам о свободе выражения на примере в том числе карикатур на пророка. Это возмутило мусульманскую общину, и Пати 16 октября был убит 18-летнем чеченцем и обезглавлен. Макрон заявил о кризисе в исламе и пообещал усилить контроль за радикальными исламистами, за финансированием мечетей и усилить на законодательном уровне отделение религии от государства.

Сразу после убийства Кадыров осудил его, но напомнил, что преступность не имеет национальности.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Эммануэль Макрон Чечня Франция Владимир Путин

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