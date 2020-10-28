Песков предложил следить во внешней политике за словами Путина, а не Кадырова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин.

"Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - сказал Песков.

Днем ранее Кадыров заявил, что, поддерживая право публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон "раздувает огонь" в обществе, провоцирует верующих и вынуждает их совершать преступления, и призвал французского лидера это прекратить. Он назвал фальшивыми слова Макрона о высших человеческих ценностях и пообещал, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять пророка.

Так глава Чечни отреагировал на заявления, которые Макрон сделал после убийства учителя колледжа Самюэла Пати. На занятиях учитель рассказывал подросткам о свободе выражения на примере в том числе карикатур на пророка. Это возмутило мусульманскую общину, и Пати 16 октября был убит 18-летнем чеченцем и обезглавлен. Макрон заявил о кризисе в исламе и пообещал усилить контроль за радикальными исламистами, за финансированием мечетей и усилить на законодательном уровне отделение религии от государства.

Сразу после убийства Кадыров осудил его, но напомнил, что преступность не имеет национальности.