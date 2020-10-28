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Кадыров счел свой призыв к Макрону жестом мусульманина, а не политика

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призывал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поддержку публикаций карикатур на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не как политик.

"Я согласен с Дмитрием Сергеевичем (Песковым - ИФ) и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо", - написал Кадыров в своем телеграме в среду.

Он отметил, что высказывался о Макроне как мусульманин, а не как политик. "Это мое право, как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!" - подчеркнул глава Чечни.

Ранее в своем телеграм-канале Кадыров призвал президента Франции прекратить поддержку публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что внешнюю политику России определяет глава государства. "Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - сказал Песков.

Рамзан Кадыров Дмитрий Песков Чечня Эммануэль Макрон Франция

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