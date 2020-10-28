Архангельские депутаты продлили договор с НАО до конца 2025 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Собрание депутатов Архангельской области утвердило дополнительное соглашение о продлении договора о взаимодействии между регионом и Ненецким автономным округом (НАО) до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента. Закон о допсоглашении был принят на сессии сразу в двух чтениях.

Продление договора позволяет спланировать объемы доходов и расходов региональных бюджетов на ближайшую перспективу, объяснила через пресс-службу спикер парламента Екатерина Прокопьева.

Ранее аналогичный документ приняли депутаты парламента НАО.

Договор предусматривает самостоятельное исполнение округом ряда полномочий, на которые предусмотрено частичное зачисление в доход окружного бюджета налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории НАО.

До сих пор предполагалось, что договор будет действовать до 31 декабря 2022 года.

По уставу Архангельской области, НАО входит в ее состав, являясь одновременно субъектом Федерации. 13 мая врио губернаторов Поморья и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Предполагалось, что референдум по этому вопросу проведут уже в сентябре. В обоих регионах создали рабочие группы, которые начали собирать предложения по вопросам объединения. Быстро оказалось, что в НАО многие резко против.

В конце мая было принято решение референдум в сентябре не проводить. Главы регионов заявили, что речь идет пока только о совместном развитии экономик. В июле на голосовании по поправкам в Конституцию НАО оказался единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовали против.

В сентябре губернатор НАО Бездудный заявил, что вопрос об объединении с Поморьем закрыт и возможны только общие проекты в сфере экономики.