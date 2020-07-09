Врио главы Поморья заявил, что вопрос объединения региона и НАО еще не закрыт

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Поморья Александр Цыбульский не считает закрытым вопрос об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) – такое решение, по его мнению, могут принять только жители регионов.

"Что касается заявления коллеги Бездудного (врио губернатора НАО - ИФ) о том, что он считает, что вопрос по объединению закрыт, мне кажется, у него нет полномочий для принятия такого рода решений. Потому что закрыт этот вопрос или открыт, могут решить только жители наших регионов. У него, возможно, есть своя позиция. Я, честно говоря, давно с ним не обсуждал этот вопрос", - сказал Цыбульский на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Врио главы региона добавил, что его позиция относительно объединения не изменилась: от объединения могут быть плюсы для жителей обоих регионов.

"Сейчас идет работа над тем, чтобы на экономических цифрах и социальных показателях объяснить, в чем конкретно эти плюсы могут заключаться. Я думаю, что в ближайшее время эта программа будет составлена и представлена жителям округа", - добавил Цыбульский.

Комментируя результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в НАО, где большинство высказалось "против", Цыбульский подчеркнул, что в округе была инициативная группа людей, которые "вводили людей в заблуждение по поводу истинных целей изменения жизни людей в НАО".

"Апофеозом всего было то, что активно распространялась идея о том, что поправки в Конституцию напрямую связаны с тем, что после этого Ненецкий автономный округ будет объединен со всеми вышеперечисленными последствиями без референдума и решения людей", - сказал врио губернатора.

По его словам, протестов против поправок в Конституцию среди жителей НАО не было.

Цыбульский добавил, что 20% проголосовавших по поправкам в НАО были вахтовики, "не имеющие отношения к региону".

Ранее, после результатов голосования по поправкам в Конституцию врио губернатора НАО Юрий Бездудный заявил, что вопрос объединения округа с Архангельской областью закрыт и объединять их не будут.

НАО против поправок в Конституцию

Как сообщалось, НАО стал единственным регионом в РФ, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию РФ. Председатель избирательной комиссии НАО Георгий Попов сообщал "Интерфаксу", что в регионе против поправок высказалось 55,94%, "за" проголосовало 43,77%. Явка составила 58,36%. По его словам, нарушений на голосовании не было.

Бездудный высказал уверенность, что итоги голосования в регионе отразили реакцию на тему объединения с Поморьем.

13 мая в Нарьян-Маре Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. Предполагалось, что окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме. В обоих регионах сформировались рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения. 26 мая врио губернатора Поморья заявил, что нет задачи провести референдум 13 сентября. О преждевременности разговоров о референдуме сказал и Бездудный. Председатель рабочей группы в Поморье Виталий Фортыгин сообщал "Интерфаксу", что референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет.