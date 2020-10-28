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Путин поручил направить комиссии в регионы, где есть проблемы с медпомощью

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом, соответствующие комиссии.

"Есть и обращения, в том числе обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах Российской Федерации. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент выразил уверенность, что со сложностями, с которыми Россия сталкивается сейчас, страна, "безусловно, справится". "Но я хочу обратиться и к правительству РФ, и ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются, хочу обратиться и к руководителям субъектов РФ - нужно повысить, мы и так постоянно этим занимаемся, но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме", - сказал Путин.

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Обращаясь к Голиковой, президент заметил, что не называет эти территории, "но мы знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем". "Поэтому займитесь ими отдельно и целевым образом", - сказал глава государства.

В свою очередь вице-премьер заметила, что проблемы зафиксированы в Курганской и Омской областях. "Мы видим там проблемы с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу", - сказала Голикова.

Она сообщила, что в среду достигнута договоренность с Сеченовским университетом на постоянной основе через день проводить медицинские консультации для обучения медперсонала по оказанию медпомощи.

"Там не только те два региона, которые вы назвали. Вы же сами называли большее количество, там и Курск, и некоторые другие субъекты. Поэтому нужно со всеми коллегами проработать все вопросы, в том числе касающиеся использования дополнительных средств, которые будут выделяться сейчас на поддержку регионов", - отметил Путин.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Татьяна Голикова Коронавирус

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