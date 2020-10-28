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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
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В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непозволительной ситуацию, возникшую в Омске, когда больным коронавирусом не смогли своевременно оказать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Омске две машины скорой помощи приехали к зданию областного Минздрава с пациентами, чтобы добиться их госпитализации. По данным омского портала NGS55, в одной из машин находилась 70-летняя женщина с 81% поражения легких, в другой - мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Скорая забрала пациентку в 11 утра, а к зданию Минздрава машина приехала около 21-22 часов.

"Если говорить, что надо (делать в связи с такими случаями), то лучше, чтобы ситуация вообще до этого не доходила", - сказал Песков, отметив, что "в случае возникновения проблем, нужно оперативно на них реагировать, прежде всего, руководителям регионов". Вместе с тем Песков подчеркнул, что федеральные власти и Минздрав РФ оперативно реагируют на сложные ситуации с коронавирусом в регионах.

Песков отметил также, что федеральный штаб по борьбе с коронавирусом открыт для обращения медицинских работников. "Вы видите, что вся информация, которая публикуется - на нее очень быстро реагирует федеральный центр. На эту информацию реагируют и региональные власти. Главное, чтобы система функционировала таким образом, чтобы главным адресатом обращений медиков в регионе было региональное руководство и региональные Минздравы, именно они обладают особыми полномочиями, именно они готовились к возможному усилению эпидемии, принимали меры, именно они должны реагировать на эти обращения", - сказал пресс-секретарь президента.

Внимание Пескова также обратили на отставки в руководстве министерств здравоохранения в Ростовской и Омской областях после инцидентов с больными коронавирусом и поинтересовались, считают ли в Кремле необходимым в нынешней сложной ситуации заниматься отставками.

"Это виднее самим регионам на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", - ответил Песков.

На прошлой неделе ряд СМИ распространил информацию о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эту информацию, заявив, что "информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности". По их данным, в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы, не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

На прошлой неделе ряд СМИ распространил информацию о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Дмитрий Песков Омск

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