Омский губернатор призвал производителей лекарств увеличить поставки в регион

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Александр Бурков призвал российских производителей лекарств увеличить поставки в регион. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ситуацию с наличием лекарств в аптеках там назвали "достаточно напряженной".

"На сегодняшний день спрос на лекарства очень высок, и сейчас, безусловно, я буду лично обращаться к производителям в нашей стране, чтобы для омского региона выделяли лекарства, неважно государственная аптечная сеть или частная. Сегодня не важно, кто у нас будет торговать лекарствами, нам важно насытить полки аптек", - сказал Бурков через пресс-службу.

В пресс-службе главной причиной дефицита медикаментов назвали многократно возросший рост спроса в связи с растущей заболеваемостью, а также создавшийся ажиотаж, вызванный тем, что многие стали закупаться впрок.

"Имеющиеся в аптечной сети товарные запасы не рассчитаны на такой спрос и дефицит, а производители и дистрибьюторы не имеют такого объема и не могут удовлетворить возникший спрос. Поэтому поставки лекарств ограничены. В результате в региональных филиалах федеральных дистрибьюторов необходимые препараты появляются эпизодически, в недостаточных для потребности региона количествах", - объяснили чиновники.

Руководители омских сетей аптек передали через пресс-службу, что самый острый дефицит возник по линейке препаратов для лечения больных легкой и средней степени тяжести с COVID-19, в частности по "Арбидолу". Проблем с оплатой закупок у них нет, однако самые востребованные медикаменты удается получать, только если они есть у производителей и по очереди с другими регионами.

По словам Буркова, власти региона решили создать единую информационную базу по имеющимся в аптеках лекарствам, чтобы люди не ездили по всей области, рискуя здоровьем.

"Также будет единый информационный телефон, чтобы люди могли обращаться по одному адресу и понимать, где есть лекарство, могут ли они его забронировать, и когда оно будет в той или иной аптеке в том или ином районе или городе", - объяснил губернатор.

В Омской области, по данным регионального Минздрава, с начала пандемии выявили 16 183 случая заражения коронавирусом, за сутки был зафиксирован исторический прирост - 201 новый случай заболевания. Умерли с начала пандемии 436 заболевших.

На прошлой неделе СМИ стали сообщать о начинающемся дефиците лекарств в России, в том числе жизненно необходимых. Эксперты объяснили проблему сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками.