Суд признал недействительным решение о допэмиссии банка "Восточный"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Длящийся больше года судебный спор между компанией "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна (истец) и Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) о неправомерности проведения допэмиссии банка "Восточный" завершился признанием обоснованности требований "Финвижн". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

Ответчиками по делу выступают Банк России (орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций) и банк "Восточный". Evison, являющаяся акционером банка, участвует в деле в качестве третьего лица.

Evison ранее заявляла об утрате смысла спора о допэмиссии, так как еще 4 октября 2019 года истек установленный положением ЦБ РФ срок для размещения акций. Продлению срока препятствовали принятые судом обеспечительные меры, по которым органам управления банка "Восточный" запрещено принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

Однако спор продолжился из-за противоречий по стоимости акций. В итоге была проведена судебная экспертиза, которая также вызвала несогласие сторон.

В четверг в судебном процессе приняли участие представители истца, а также компании Evison (онлайн). Ответчики отсутствовали.

Представитель Evison Holdings Павел Дарницын заявил о несогласии с доводами истца о несущественности выявленных Evison недочетов в проведенной судебной экспертизе стоимости акций банка. Он настаивал на повторной экспертизе.

"Мы указали на грубые ошибки эксперта в методологии и на противоречия полученных результатов. Это является основанием для повторной экспертизы", - заявил Дарницын.

Представитель "Финвижн" Владислав Ганжала отметил, что эксперт относится к квалифицированным оценщикам и результаты его работы могут ставиться под сомнение только по существенным основаниям.

Судья Александр Осадчий отказал Evison в просьбе провести повторную судебную экспертизу. Поступившие на счет суда средства на ее проведение возвращаются спорящим сторонам.

Представитель "Финвижн" заявил, что на основании полученной экспертизы настаивает на своих основных исковых требованиях. Дарницын, в свою очередь, отметил, что основной целью истца был срыв допэмиссии, а не оспаривание цены акций, так как этот момент при желании мог быть урегулирован до суда. Представители Evison просили отказать истцу.

Суд, заслушав стороны, принял решение удовлетворить исковые требования "Финвижн".

Как сообщалось ранее, "Финвижн" требовала признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения – 1 копейка за акцию. Из отчета об оценке, который ранее представила суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена акции составляла 3,82 копейки. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила рыночную цену акции в 0,98 копейки. Затем работа была поручена судебному эксперту.

Член Союза судебных экспертов (Москва) Василий Иллювиев провел экспертизу стоимости акций по состоянию на 31 марта 2019 года. В феврале он представил суду и спорящим сторонам результаты, согласно которым стоимость одной обыкновенной акции в тот день составляла 2,23 копейки.

Evison настаивает на повторной экспертизе, поскольку компания, по ее утверждению, нашла противоречия и ошибки в отчете привлеченного эксперта.

В июне прошлого года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".