В Кремле назвали беспрецедентными темпы распространения COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным нынешний рост распространения коронавирусной инфекции и подчеркнул важность выполнения санитарно-эпидемических требований.

"Пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и здоровье окружающих", - сказал в четверг Песков журналистам.

"А чтобы эту ответственность проявить, нужно следовать тем рекомендациям, которые дают наши санитарные врачи", - отметил пресс-секретарь президента.

Он счел неуместным вопрос о сроках окончательной победы над коронавирусом в РФ. "Речь идет о вирусе доселе неизвестном - о коронавирусе, о котором мир узнал чуть меньше года назад, но в связи с которым очень много всего непонятно", - подчеркнул Песков.

По данным оперативного штаба на четверг, 29 октября, число новых случаев коронавируса в России за сутки вновь превысило отметку в 17 тыс. В Москве за сутки были выявлены 4 906 инфицированных, хотя накануне их было 3 670, во вторник - 4 312.