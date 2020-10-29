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Песков счел невозможным появление в РФ журнала формата Charlie Hebdo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Существование журналов, подобных французскому Charlie Hebdo, в России невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна, в России живет порядка 20 млн мусульман. В России преобладающей религией является христианство, но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу", - отметил Песков.

"Поэтому существование такого журнала у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков назвал недопустимыми как факты оскорбления чувств верующих, так и преступления на религиозной почве.

Журналисты в четверг поинтересовались у Пескова, считают ли в Кремле допустимыми карикатуры на пророков или святых. "Я не буду сейчас (комментировать). Это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-то официальной позицией невозможно", - сказал на это Песков.

Он назвал ужасающей трагедией происшествие в Ницце, где неизвестный напал с ножом на прихожан церкви Нотр-Дам. "Пока воздержусь от дальнейших комментариев поэтому вопросу", - сказал Песков.

Ранее в четверг стало известно о нападении на церковь в Ницце, в результате которого, по последним данным, погибли три человека. По данным СМИ, один из погибших был обезглавлен.

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа. Тогда мужчина чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

В 2015 году нападению подверглась редакция издания, тогда были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Те же карикатуры были опубликованы в сентябре 2020 года, после чего 18-летний выходец из Пакистана напал на людей у входа в здание, где ранее располагался Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo Дмитрий Песков

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