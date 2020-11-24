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Племянницу бизнесмена Быкова обвинили в афере на 40 млн рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи полиции предъявили обвинение в мошенничестве женщине и двоим ее знакомым из-за незаконного оформления в собственность недвижимости в центре Красноярска, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МВД России по краю; по данным источника "Интерфакса" речь идет о племяннице ранее арестованного бизнесмена Анатолия Быкова.

По данным ведомства, в 2014 году злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение в Центральном районе Красноярска стоимостью 39,9 млн рублей. В 2015 году помещение решением суда было возвращено в собственность мэрии города. Однако предъявить обвинение фигурантам дела удалось только сейчас.

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Отмечается, что преступление было раскрыто совместно с оперативниками управления ФСБ по региону.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что фигуранткой данного дела является племянница бизнесмена Анатолия Быкова, ранее арестованного по обвинению в организации нескольких убийств в 1990-х и 2000-х годах.

"Это племянница Быкова, а речь идет о здании в микрорайоне Солнечный - пристроенное помещение магазина площадью более 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анатолий Быков Красноярский край Красноярск МВД

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