Учебные заведения РПЦ в Москве и Петербурге перевели на удаленку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В московском регионе и Петербурге духовные школы по благословлению патриарха Кирилла с 16 ноября и до начала второго семестра перейдут на удаленную учебу, сообщила рабочая группа при патриархе.

В других регионах формат обучения в семинариях рекомендуется определять в зависимости от ситуации с коронавирусом и согласовывать с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.

"Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих и учащихся в период пандемии", - отметили в рабочей группе.