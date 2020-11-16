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Учебные заведения РПЦ в Москве и Петербурге перевели на удаленку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В московском регионе и Петербурге духовные школы по благословлению патриарха Кирилла с 16 ноября и до начала второго семестра перейдут на удаленную учебу, сообщила рабочая группа при патриархе.

В других регионах формат обучения в семинариях рекомендуется определять в зависимости от ситуации с коронавирусом и согласовывать с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.

"Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих и учащихся в период пандемии", - отметили в рабочей группе.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РПЦ Москва Петербург коронавирус

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