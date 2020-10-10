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Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл, находящийся на карантине после общения с больным коронавирусом, здоров.

В РоссииПатриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с COVID-больнымПатриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с COVID-больнымЧитать подробнее

"Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные", - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Вместе с тем митрополит отметил, что правила распространяются на всех без исключения, "и, если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком".

"Для нас самое важное сейчас - это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих", - подчеркнул представитель церкви.

Как сообщалось, патриарх в эти дни находится на карантине, что помешало ему возглавить 8 октября торжества в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Вместо патриарха, который традиционно посещает лавру в этот праздник, богослужение возглавил митрополит Иларион.

РПЦ патриарх Кирилл коронавирус

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