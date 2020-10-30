Заразившаяся COVID-19 санитарка решила судиться с работодателем

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Калининский районный суд зарегистрировал иск санитарки Марии Александровой к НМИЦ имени Вредена. Она просит признать ее пострадавшей в результате исполнения трудовых обязанностей при работе с больными COVID-19, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе отметили, что это первый в городе иск подобного рода.

В заявлении Александрова сообщила, что в начале пандемии она до 8 апреля работала в НМИЦ суточной санитаркой. 17 апреля она сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Александрова считает, что заразилась, когда работала с больными. Она попросила в администрации больницы акт о том, что она пострадала от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Ей отказали.

Тогда она обратилась в суд и попросила его обязать НМИЦ выдать ей этот акт.

В центре Вредена весной произошла массовая вспышка коронавирусной инфекции: заразились сотрудники и пациенты. Сообщалось, что в одном из отделений заразились все десять сотрудников. Медучреждение было закрыто на карантин с 8 апреля.

НИИ Вредена - крупнейший в России научно-исследовательский центр в области травматологии и ортопедии.