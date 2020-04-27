Пациент с коронавирусом сбежал из закрытого на карантин НИИ в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ищут инфицированного COVID-19 мужчину, самовольно покинувшего стационар НИИ Вредена в Петербурге, где произошла массовая вспышка инфекции.

"Известно, что этот человек уже уехал из города, его местонахождение уточняется", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в НИИ Вредена произошла вспышка коронавирусной инфекции: заразились сотрудники и пациенты. Медучреждение закрыто на карантин с 8 апреля.

НИИ Вредена является крупнейшим в стране научно-исследовательским центром в области травматологии и ортопедии.

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19. Коронавирус выявлен у 50 сотрудников Мариинской больницы.