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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
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У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус

У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус
Актер Антонио Бандерас
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Известный испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, об этом он написал в понедельник на своей странице в инстаграме.

"Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, с положительным результатом теста на COVID-19", - отметил артист. Он добавил, что чувствует себя "относительно хорошо", хотя и более уставшим, чем обычно.

Бандерас сообщил, что воспользуется периодом карантина, "чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".

Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года. Он известен по фильмам "Отчаянный", "Маска Зорро", а также по работам Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва", "Кожа, в которой я живу" и другим картинам.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 10 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Антонио Бандерас Испания Коронавирус

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