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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
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Более 50 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 55 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 6713 до 6768.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 69 человек.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 419 196 случаев заражения COVID-19, 307 816 человек вылечились от инфекции.

Ранее стало известно, что с весны более ста тысяч человек в городе получили штрафы за нарушение самоизоляции.

Москва коронавирус COVID-19

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