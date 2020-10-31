Более 50 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 55 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 6713 до 6768.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 69 человек.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 419 196 случаев заражения COVID-19, 307 816 человек вылечились от инфекции.

Ранее стало известно, что с весны более ста тысяч человек в городе получили штрафы за нарушение самоизоляции.