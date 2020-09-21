Глава Тувы выписался из больницы после второго COVID-19

Шолбан Кара-оол Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, почти месяц находившийся на лечении в Москве после вторичного заражения коронавирусом, выписался из клиники.

Это следует из видео, которое Кара-оол опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте в понедельник. На коротком видео - его встреча в аэропорту с сенатором Диной Оюн, на которой они обсуждают рабочие вопросы.

Видео сопровождается подписью: "Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И.Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах".

24 августа глава Тувы сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. Его перевезли на лечение в Москву в военный госпиталь имени Вишневского.

В первый раз о госпитализации главы Тувы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" стало известно 25 мая. 28 мая Кара-оол в своем видеообращении в соцсетях сообщил об улучшении своего состояния. 4 июня он получил второй отрицательный результат на коронавирус и вернулся к работе.