Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 20.09В России 1 103 399+6 148В мире 30 685 001+278 804

Глава Тувы выписался из больницы после второго COVID-19

Глава Тувы выписался из больницы после второго COVID-19
Шолбан Кара-оол
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, почти месяц находившийся на лечении в Москве после вторичного заражения коронавирусом, выписался из клиники.

Это следует из видео, которое Кара-оол опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте в понедельник. На коротком видео - его встреча в аэропорту с сенатором Диной Оюн, на которой они обсуждают рабочие вопросы.

Видео сопровождается подписью: "Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И.Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах".

24 августа глава Тувы сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. Его перевезли на лечение в Москву в военный госпиталь имени Вишневского.

В первый раз о госпитализации главы Тувы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" стало известно 25 мая. 28 мая Кара-оол в своем видеообращении в соцсетях сообщил об улучшении своего состояния. 4 июня он получил второй отрицательный результат на коронавирус и вернулся к работе.

Тува

Новости

В Рослесхозе обратили внимание на движение лесных пожаров на север

В Рослесхозе обратили внимание на движение лесных пожаров на север

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

СП обнаружила невыполнение 40% показателей нацпроекта "Здравоохранение"

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Конструктор отверг обвинения в краже Россией данных о гиперзвуке США

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Жители России смогут наблюдать пролет МКС

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 6 148 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлено 6 148 новых зараженных коронавирусом
Умершие знаменитости

Умер ведущий телешоу "Русское лото" Михаил Борисов

Умер ведущий телешоу "Русское лото" Михаил Борисов

РПЦ вновь призвала убрать ЭКО и аборты из системы ОМС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');