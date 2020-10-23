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В Узбекистане зафиксировали случаи повторного заражения COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Повторные заражения коронавирусом выявляют в Узбекистане, специалисты изучают эти случаи, сообщила в пятницу в ходе онлайн-брифинга представитель оперативного штаба при правительстве страны Наргиза Нуруллаева.

По ее словам, как правило, организм человека при заболевании коронавирусом вырабатывает антитела, но уровень их устойчивости еще не изучен. "Мы должны быть уверены (в устойчивости антител - ИФ) с научной точки зрения", - отметила Нуруллаева.

Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. Первоначально были сняты ограничения на движение общественного автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение. Возобновили работу гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, пансионаты, парикмахерские.

С 5 сентября открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также были разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.

В республике, по последним данным, выявлено 64 633 больных с коронавирусом, полностью выздоровели 61 734 человека, зафиксирован 541 летальный исход. Первый случай заражения COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Узбекистан Наргиза Нуруллаева Коронавирус

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