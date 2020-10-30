Беглов потребовал "навести порядок" на улице Рубинштейна

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы чиновники и полиция не допускали нарушения запрета на проезд по улице Рубинштейна в выходные, сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"Жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки. На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок", - заявил он.

С 24 октября сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей запрета. Очередная проверка пройдет в субботу, 31 октября.

Ранее сообщалось, что улицу Рубинштейна хотели с 20 октября делать пешеходной по выходным и праздникам. Затем оказалось, что по предложению полиции ее решили перекрывать на выходные только по ночам, а в праздники - на сутки.

В то же время в Петербурге из-за коронавируса действует временный запрет работы предприятий общепита с 23:00 до 6:00.