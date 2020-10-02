Полиция провела рейды на улице Рубинштейна в поисках нелегалов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция провела масштабные рейды на улице Рубинштейна в поисках нелегалов в преддверии превращения этой улицы в пешеходную зону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские 1 октября проверили 33 жилых дома, а также бизнес-центры и торговые помещения. В одном из жилых домов они нашли мини-отель, законность которого теперь проверяется. Они также установили, что 45 квартир сдаются, теперь будет проверено соблюдение законов со стороны арендаторов и арендодателей. Еще четыре квартиры, как оказалось, незаконно сдаются иностранцам. 12 иностранцев оказались нелегалами, заявили в МВД

Проверка также выявила, что 14 технических помещений оборудованы с нарушениями, что позволяет посторонним проникать на чердаки и подвалы. Об этом полиция проинформировала компетентные органы. Проверка инженерной укрепленности чердаков и подвалов была одной из целей рейдов.

Все эти проверки в полиции объяснили необходимостью повысить "уровень правопорядка и безопасности на популярной городской локации", в том числе с учетом многочисленных сообщений граждан. Там напомнили, что по предложению ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, улица с 20 октября будет становиться пешеходной по выходным и праздникам. Поэтому ожидается, что ее посещаемость увеличится.

Полиция обещает провести такие проверки и в других районах.

Рубинштейна считается главной ресторанной улицей Петербурга, популярной у туристов. Ранее улицу ежегодно перекрывали для вечеринки Санкт-Петербургского международного юридического форума Legal Street, однако из-за жалоб жильцов на шум мероприятие решили перенести к Петропавловке.

Ужесточить проверки и усилить безопасность чердаков с точки зрения доступа на крыши в Смольном решили после гибели пары в результате падения с крыши дома 23 по Рубинштейна.