Петербургские рестораны будут закрываться в 11 вечера из-за COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения времени работы ресторанов.

Как сказал вице-губернатор Евгений Елин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Смольного, рестораны будут работать до 23:00.

"Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", - добавил он.

Когда будут введены такие ограничения, Елин не уточнил.

По данным СМИ, ограничения заработают с 26 октября для всего общепита.