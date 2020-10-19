Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:25Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 39 955 637+284 957

Петербургские рестораны будут закрываться в 11 вечера из-за COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения времени работы ресторанов.

Как сказал вице-губернатор Евгений Елин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Смольного, рестораны будут работать до 23:00.

"Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", - добавил он.

Когда будут введены такие ограничения, Елин не уточнил.

По данным СМИ, ограничения заработают с 26 октября для всего общепита.

Петербург

Новости по теме

Новости

Российская туротрасль потеряет 600 млрд руб. без иностранных туристов

Нарушитель масочного режима в метро Москвы оказался беглым угонщиком

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении бывшего схимонаха Сергия

Патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении бывшего схимонаха Сергия

Строительство опреснителя для Крыма обойдется более чем в 8 млрд руб.

Минфин предложил ввести налоговый вычет для физкультурников

Минфин предложил ввести налоговый вычет для физкультурников
Пандемия коронавируса

В Челябинске заметили изменение тяжести COVID на противоположную при повторной болезни

В Челябинске заметили изменение тяжести COVID на противоположную при повторной болезни

ВТБ временно переведет 50 офисов на пятидневную рабочую неделю

ВТБ временно переведет 50 офисов на пятидневную рабочую неделю

Прокуратура попросила для депутата Мосгордумы условный срок

Прокуратура попросила для депутата Мосгордумы условный срок

Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов для малого бизнеса на основе данных "СПАРК-Интерфакс"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');