Возможной причиной взрыва в Челябинске назвали нарушения при монтаже

Эвакуация после пожара на территории поликлиники в Челябинске Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Причиной взрыва кислородной будки в больнице в Челябинске, по предварительным данным, могли стать нарушения при монтаже или при эксплуатации оборудования, сообщил начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко.

Об этом он сказал в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Алексея Текслера.

Буренко добавил, что в настоящее время жильцы пострадавшего дома в результате пожара эвакуированы. Решение о дальнейшей эксплуатации будет принято после его обследования.

Губернатор поручил разместить всех жильцов в резервном фонде, оказать им всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Как сообщалось, в субботу произошел взрыв кислородной будки в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет.

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова сообщила "Интерфаксу", что реанимационных больных эвакуировали из больницы, остальных пациентов эвакуируют в ближайший час. По ее словам, задействованы все больницы города.