Спасатели локализовали пожар в челябинской поликлинике

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пожар в больнице Челябинска, где произошел взрыв кислородной будки, локализовали, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Пожар локализован на площади 130 кв. м. в пристройке к зданию общежития, которое перепрофилировано под стационар больницы", - сказали в МЧС.

Там отметили, что всего на лечении в больнице находятся 158 человек, пострадавших в результате произошедшего нет.

По данным пресс-службы, огнем были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего 9-этажного жилого дома.

Ранее в ведомстве сообщали, что произошло возгорание кислородной будки 2х2 метра, из сэндвич-панелей. Это пристрой к корпусу 70х40 метров. Во время пожара разгерметизировался двух-кубовый кислородный баллон.

В пресс-службе губернатора Челябинской области заявляли, что из поликлиники было эвакуировано более 150 человек.