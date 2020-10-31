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В поликлинике челябинской больницы произошел взрыв кислородной будки

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кислородная будка загорелась и затем взорвалась в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска, сообщает региональный Минздрав.

На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет.

По данным ведомства, реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идет оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение.

Как заявили в областном Минздраве, при необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения.

Челябинск

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