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Медики опровергли слухи о гибели пациентов после взрыва в Челябинске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ни один пациент челябинской больницы, где в субботу произошел взрыв, не погиб, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Горздрава.

"Это недостоверная информация о гибели пациентов", - сказал собеседник агентства.

По данным, озвученным на оперативном штабе, всего в больнице было девять реанимационных пациентов, из них трое находились на ИВЛ, всего эвакуировано 153 человека по всем больницам города.

Часть пациентов в сопровождении медиков эвакуировали на автобусах, которые предоставили городские власти.

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"Непрерывность лечения будет обеспечена, необходимый запас лекарств в госпитальных базах есть", - сообщила на штабе руководитель управления здравоохранения Челябинска Наталья Горловка.

Как сообщили ряд местных СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске.

Ранее в субботу произошел взрыв кислородной будки в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, из здания эвакуировали 158 человек.

Между тем, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС в городе для решения вопросов помощи жителям поврежденного дома после взрыва в больнице. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба.

Представитель Южно-Уральского государственного университета в ходе штаба сообщил, что в результате взрыва и пожара в больнице были задеты два общежития университета. Порядка 40 студентов расселят в другие помещения. По его словам, в поврежденном доме живут сотрудники университета, вуз поможет с оперативным остеклением выбитых окон.

В областном МЧС ранее сообщали, что повреждено остекление рядом стоящего 9-ти этажного жилого дома.

Челябинск

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