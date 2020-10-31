Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 31.10В России 1 618 116+18 140В мире 45 584 151+565 797

Попова заявила о пользе выбора из нескольких вакцин от COVID

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Наличие в РФ нескольких вакцин от коронавируса дает возможность выбрать наиболее подходящую прививку для граждан разных возрастных групп или с разными заболеваниями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

В интервью в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК) она подчеркнула, что это дает возможность выбора и врачам, и тем, кто эту вакцину собирается применять на себе.

По ее словам, наличие трех вакцин позволит выбрать наиболее подходящую тем, "у кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания", выбрать щадящий метод вакцинирования для пожилых людей и другой способ для молодых и активных граждан.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Хроника 09 января – 31 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости по теме

Новости

После ЧП в больнице Челябинска возбуждено дело о халатности

В Татарстане задержан сожитель матери напавшего на полицейских юноши

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об отставке на фоне дефицита воды

Пандемия коронавируса

Пожилых жителей Подмосковья обяжут соблюдать самоизоляцию со 2 ноября

Пожилых жителей Подмосковья обяжут соблюдать самоизоляцию со 2 ноября

Медики опровергли слухи о гибели пациентов после взрыва в Челябинске

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

РФ поможет Еревану, если военные действия начнутся в Армении

Возможной причиной взрыва в Челябинске назвали нарушения при монтаже

Возможной причиной взрыва в Челябинске назвали нарушения при монтаже
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 18 140 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 18 140 случаев заболевания коронавирусом

Взрыв в кислородной будке в поликлинике Челябинска привел к эвакуации

В поликлинике челябинской больницы произошел взрыв кислородной будки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');