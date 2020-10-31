Попова заявила о пользе выбора из нескольких вакцин от COVID

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Наличие в РФ нескольких вакцин от коронавируса дает возможность выбрать наиболее подходящую прививку для граждан разных возрастных групп или с разными заболеваниями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

В интервью в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК) она подчеркнула, что это дает возможность выбора и врачам, и тем, кто эту вакцину собирается применять на себе.

По ее словам, наличие трех вакцин позволит выбрать наиболее подходящую тем, "у кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания", выбрать щадящий метод вакцинирования для пожилых людей и другой способ для молодых и активных граждан.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.