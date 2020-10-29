Собянин понадеялся на массовую вакцинацию от COVID-19 в конце ноября-декабре

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в столице в конце ноября - декабре текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что "через несколько недель у нас будет возможность дать доступ к вакцине всем желающим".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 года.

"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", - сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Доступные россиянам вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска: медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Третья вакцина разработана Центром имени Чумакова РАН, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.