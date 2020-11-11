Вирусологи "Вектора" изобрели средство от коронавируса на основе чаги

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт "березового гриба" (чаги, Inonotus obliquus ) подавляет развитие коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Вирусологи под руководством кандидата биологических наук Олега Пьянкова изучили противовирусную активность водных экстрактов аптечной чаги в отношении коронавируса, используя клеточную культуру Vero. На монослой этих клеток наносили экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патогенный штамм коронавируса.

Экстракты гриба "показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2", говорится в публикации. А поскольку чага обладает выраженным защитным действием и низкой токсичностью, "можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов".

В результате ученые подали заявку на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus".

Вирусологи проверяли экстракт на себе, когда заболели COVID-19: "По словам всех невольных "испытуемых", через 5-7 дней симптомы инфекции исчезали".

Ученые также отметили, что бефунгин, концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта, в отличие от водных экстрактов чаги, проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2.

Специалисты "Вектора" с 2008 года изучают противовирусную активность более полутысячи образцов сибирских грибов по отношению к целому ряду патогенных вирусов: иммунодефицита 1-го типа, простого герпеса 2-го типа, вируса Западного Нила, возбудителей гриппа и других. "И победителем этого "соревнования" стала чага: извлеченные из нее водные экстракты и пигменты меланины подавляли все исследованные в работе вирусы, включая ВИЧ", - говорится в публикации.

Ее авторы отметили, что пока специфичной терапии против коронавируса не выработано.

Терапевтические свойства чаги ученые связывают с очень широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба. В их числе высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30%), образующие хромогенный полифенолоксикарбоновый комплекс с противоопухолевой активностью; птерины с цитостатическим действием; стероидные вещества, в том числе инотодиол, проявляющий антибластическую активность, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и другие.