МЧС назвало возможную причину пожара в больнице Челябинска

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Испытательная пожарная лаборатория и сотрудники отделения дознания работают на месте пожара в больнице Челябинска, где в субботу произошел взрыв кислородной будки и пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как отметили в пресс-службе, по предварительным данным, причиной пожара могло послужить нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

По уточненным данным в результате пожара, произошедшего в Городской клинической больнице №2, погибших и пострадавших нет.

Ранее начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко сообщал, что предварительная версия взрыва и пожара - "возможные нарушения при монтаже оборудования и возможные нарушения при эксплуатации смонтированного оборудования".

СК в связи с ЧП в больнице возбудил уголовное дело о халатности.

По последним данным, пожар в челябинской больнице потушен. Также спасатели ликвидировали открытое горение на балконах соседнего жилого дома.