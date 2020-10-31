После ЧП в больнице Челябинска возбуждено дело о халатности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту возгорания баллонов с кислородом в больнице в Челябинске, сообщает в субботу пресс-служба СК.

По ее данным, дело открыто по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, утром 31 октября "произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра".

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам в ходе брифинга, возможно, были нарушены "технологические вопросы" при монтаже дополнительного газовода.

"Станция (кислородная - ИФ) существует исторически. Когда был развернут ковидный госпиталь, было смонтировано дополнительное оборудование и на этой неделе монтировали дополнительный газовод. Мы не исключаем, что в ходе работы были нарушены какие-то технологические вопросы и это явилось следствием. Но это пока предварительно. Будем дальше разбираться, заслушивать специалистов и тогда картина будет более ясна", - сказал он.

Как сообщалось, в субботу произошел взрыв кислородной будки в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет.