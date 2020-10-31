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В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода

В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода
На месте взрыва кислородного баллона на территории студенческой поликлиники в Челябинске
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали пожар в корпусе больницы Челябинска, где в субботу произошел взрыв кислородных баллонов, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

Открытое горение ликвидировано также на балконах соседнего жилого дома.

Как отметили в пресс-службе, прибыла испытательная пожарная лаборатория для исследований причин и обстоятельств произошедшего.

По данным ведомства, в ходе аварийно-спасательных работ эвакуировали 223 человек. Из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Пациентов направили в медучреждения города.

В МЧС рассказали, что из жилого дома было эвакуировано 25 человек: 15 - самостоятельно, 10 - с помощью спасательных комплектов в сопровождении пожарных. Один человек спасен из окна девятого этажа с помощью автолестницы.

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Пресс-служба губернатора уточняет, что после взрыва пациенты оперативно были переведены во временное помещение, расположенное в ста метрах, в спортивном комплексе на стадионе. Трое пациентов, находящиеся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких - ИФ), были сразу доставлены в Городскую больницу №1.

Как сказали в пресс-службе, "в течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли пять человек".

Ранее в субботу произошел взрыв кислородной будки в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет. СК возбудил по данному факту уголовное дело о халатности.

Челябинск МЧС

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