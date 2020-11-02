В Крыму допустили сохранение ограничений подачи воды до конца 2021г.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Графики подачи воды в дома жителей ряда населенных пунктов Крыма могут сохраниться до конца следующего года при отсутствии осадков, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Готовы к худшему. До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков - это в худшем варианте, если ни одной капли воды не будет", - сказал Аксенов в понедельник на онлайн-совещании по вопросам водоснабжения.

При этом он обратил внимание, что в последние дни в Крыму дождливо. "Даже туманы плюс дают", - отметил глава региона.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено около 50 млрд рублей.