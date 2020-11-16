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Подачу воды в Симферополе ограничат четырьмя часами в сутки

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Графики подачи воды жителям Симферополя ужесточат со вторника из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи в Крыму.

С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00; пятница, суббота, воскресенье - с 18.00 до 22.00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, говорится в сообщении ГУП "Вода Крыма" в понедельник вечером.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет - от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем - 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла.

Симферополь

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