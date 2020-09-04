Ученые предложили собирать дождевую воду в Крыму и строить современные ливнестоки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета (КФУ) работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать для технических нужд и для питья, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

"По расчетам специалистов, в результате глобального потепления климата количество осадков, выпадающих в северном Крыму, будет неуклонно сокращаться, а на Южном берегу Крыма, в связи с повышением уровня Черного моря, количество осадков будет увеличиваться. В целом по России прогноз такой: там, где было мало дождей, будет еще меньше, там, где было много - будет еще больше", - приводятся в пресс-релизе слова заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко.

"С учетом этого необходимо строить современные системы сбора поверхностных сточных вод, которые будут справляться со сбором и отведением осадков", - считает эксперт.

КФУ напоминает, что каждый житель Крыма и турист может убедиться, что, несмотря на проблемы с водой на полуострове, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает.

"Это происходит потому, что расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году, а сейчас использует данные 1984-85 года. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются, и происходит затопление", - поясняют в вузе.

Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков. "Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море", - добавил Николенко.

По результатам исследований ученые предложат внести изменения в соответствующие строительные нормы и правила (СНиП).

Как сообщалось, маловодный период наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах. Маловодие – явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года.

"Возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодия. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи, использованию воды вторично после очистки для технических нужд, увеличение предприятий с замкнутым циклом водопользования в республике Крым, безусловно, необходимы", - отмечают Росводресурсы.

Столица Крыма Симферополь и еще 39 населенных пунктов в двух районах полуострова: Симферопольском и Бахчисарайском, - 24 августа нынешнего года переведены на график подачи воды по часам. Симферополь, постоянное население которого составляет более 350 тысяч человек, потреблял до 160 тыс. кубов воды в сутки, за три недели ограничений власти обещают сократить объем до 100 тыс. кубометров. Возможно, график в дальнейшем ужесточат: по четным дням будут снабжать одну "половину" крымской столицы, по нечетным - другую, таким образом урежут водопотребление до 70 тыс. кубов в день.

ЧС в городе вводить не планируют. Власти города установили на улицах емкости с водой. Сколько продлятся ограничения - не сообщается.

Текущий ремонт водопроводных сетей мог бы решить проблемы с недостатком питьевых ресурсов в Крыму, считают в федеральном агентстве водных ресурсов.

В ответ на запрос "Интерфакса" там сообщили, что из 66 млн кубометров воды, которую Симферополь и Симферопольский район используют в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей (в некоторых районах цифры достигают 80%). "Это недопустимо в таком вододефицитном регионе", - подчеркнули в ведомстве.

"Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании", - заявляют в Росводресурсах.

Правительство Крыма на прошлой неделе распорядилось выделить МинЖКХ региона 200 млн рублей из резервного фонда на сокращение потерь в сетях.